Małopolska zachodnia. Samorządy walczą o miliony złotych z Polskiego Ładu na wielkie inwestycje. Na co chcą wydać pieniądze? Sławomir Bromboszcz

Polski Ład to przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość plan rozwoju Polski na najbliższą dekadę. Wiązać się on będzie ze zmianami w systemie podatkowym, na których stracą samorządy. W ramach rekompensaty mogą one starać się o dofinansowanie ważnych inwestycji. Gminy z Małopolski zachodniej przygotowują wnioski na duże zadania, których bez pozyskania zewnętrznego finansowania nie byłyby w stanie zrealizować. Tylko, czy fundusze, na które liczą, dostaną?