Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon: nowa atrakcja Krakowa już dostępna dla wszystkich! Plenerowa impreza i giełda naukowa na otwarcie

Wiele atrakcji dla krakowian i turystów przygotowano w sobotę (22 czerwca) z okazji otwarcia Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Przed budynkiem zorganizowano plenerową imprezę i giełdę naukową.

W ramach imprez towarzyszących otwarciu Cogiteonu w sobotę od południa zaplanowano plenerową imprezę przed budynkiem oraz giełdę naukowych ciekawostek na stoiskach partnerskich. W programie znalazło się m.in. show „Nauka – lekko ekstremalnie”, gra „Jak działa świat?”, naukowe show z dziećmi, spotkanie z Michałem Rusinkiem, który opowie m.in. o nowej książce z serii „Apetyt na wiem” z przepisami kulinarnymi, ciekawostkami naukowymi oraz wierszami (to pierwsze wydawnictwo Cogiteonu).

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, instytucji kultury Województwa Małopolskiego, to 14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, około 400 pomieszczeń, blisko 100 interaktywnych eksponatów, 6 laboratoriów i pracowni edukacyjnych, ale także tereny zielone otaczającego parku i ogród na dachu. Cogiteon to budynek wielofunkcyjny. W jego najwyższej części, od strony al. Bora-Komorowskiego, znajduje się główne wejście do obiektu, zejście do podziemnego holu oraz strefa konferencyjna. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale: Idea i Logika, a na drugim aula Eon mogąca pomieścić 280 osób.

Główną przestrzeń ekspozycyjną Cogiteonu zajmuje wystawa stała „Człowiek i jego marzenia”. Obejmuje 2,2 tys. mkw powierzchni, podzielonej na 5 sal, w której znajduje się około 100 eksponatów interaktywnych. Urządzenia zostały zaprojektowane specjalnie dla instytucji przez naukowców, ekspertów i artystów. Ekspozycja „Człowiek i jego marzenia” podzielona jest na 5 obszarów tematycznych zatytułowanych kolejno: Jak się czujesz?, Co nas łączy?, Jak działa świat?, Jak zmieniamy Ziemię? oraz Jak to sobie wyobrażasz? Dzięki poszczególnym instalacjom można m.in. poznać wnętrze układu pokarmowego człowieka, wkręcić się w kolejne warstwy Ziemi czy wyprawić w kosmos. Łączny koszt wyposażenia przestrzeni wystawienniczych i edukacyjnych wyniósł prawie 27 mln zł.

Cogiteon dysponuje również szerokim zapleczem do prowadzenia warsztatów edukacyjnych. Małopolskie Centrum Nauki uruchomi: Laboratorium Smaków (z dostępem do zaplecza kuchennego), Laboratorium Cząstek (fizyka), Laboratorium Reakcji (chemia), Laboratorium Przyrody, Pracownię Techniki i Pracownię Innowacji. W Laboratorium Przyrody zainstalowane są wiwaria i akwaria. Wkrótce też zacznie działać szklarnia. Przestrzenie w Cogiteonie są zróżnicowane i dostosowane do potrzeb nowoczesnej edukacji. Ich specjalistyczne wyposażenie kosztowało 8,7 mln zł.

Cała inwestycja mieści się na 4 hektarach terenu. 2/3 tej powierzchni zajmuje zieleń w różnej postaci. W parku rośnie 296 nowych drzew. 12 z nich znalazło się również na zielonym dachu. Są byliny, trawy, kwiaty, łąki, plac zabaw oraz eksponaty plenerowe. Unikalnym rozwiązaniem w skali Krakowa jest ścieżka spacerowa z ogrodami poprowadzona po dachu, z którego rozciąga się panorama na miasto, a przy sprzyjających warunkach pogodowych widoczne będą również pasma gór.

Cogiteon jest zagłębiony w ziemi, a w jego podziemiach znajdują się nowoczesne instalacje, które pozwalają na minimalizowanie zasobów potrzebnych do utrzymania obiektu. Zastosowanie pompy ciepła, która współpracuje ze zbiornikiem lodu, pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Kolejny zbiornik gromadzi wody opadowe, które wykorzystywane są do podlewania roślin na dachu. Ponadto budynek wyposażony jest w inteligentny system sterowania BMS, a ledowe oświetlenie pracuje w systemie DALI. Na parkingu znalazła się również nowoczesna ładowarka samochodów elektrycznych. Podziemny hol główny to strefa obsługi zwiedzających. W jednym miejscu znalazły się: kasy biletowe, punkt informacji oraz naukowy sklep Cekwadrat. Na tym poziomie można znaleźć również samoobsługową szatnię, przestrzenie wystaw czasowych, salę dla grup ze sceną oraz Strefę Emocji – wyjątkową immersyjną enklawę. W jej wnętrzu będą prezentowane audiowizualne spektakle 360 stopni.

Z poziomu chodnika można wejść do Restauracji oraz Akademii Dzieci – osobnej przestrzeni dedykowanej dzieciom w wieku 3-6 lat. Do dyspozycji przedszkolaków jest osobna wystawa o rodzimej przyrodzie – w zależności od aranżacji w stylistyce łąki lub lasu. Cogiteon dysponuje też zapleczem warsztatowo-technicznym, w którym znajdują się m.in. wycinarki laserowe, maszyny CNC czy waterjet, wykorzystujący do czyszczenia i wycinania materiałów wodę pod wysokim ciśnieniem.

