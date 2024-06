Koncert Majki Jeżowskiej uświetnił w Krakowie otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Majka Jeżowska w początkowych latach kariery nagrywała głównie piosenki popowe. Ma w repertuarze również m.in. utwory country, reggae i dance’owe. Z czasem zajęła się komponowaniem i wykonywaniem również piosenek skierowanych do dzieci. Jej niezapomniane hity, takie jak "A ja wolę moją mamę", "Wszystkie dzieci nasze są" czy "Laleczka z saskiej porcelany", zdobyły status kultowych.

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, instytucji kultury Województwa Małopolskiego, to 14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, około 400 pomieszczeń, blisko 100 interaktywnych eksponatów, 6 laboratoriów i pracowni edukacyjnych, ale także tereny zielone otaczającego parku i ogród na dachu.

Cogiteon to budynek wielofunkcyjny. W jego najwyższej części, od strony al. Bora-Komorowskiego, znajduje się główne wejście do obiektu, zejście do podziemnego holu oraz strefa konferencyjna. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale: Idea i Logika, a na drugim aula Eon mogąca pomieścić 280 osób.