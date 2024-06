Kraków świętuje rocznicę 4 czerwca 1989 r. Znani mieszkańcy wspominają tamten dzień, "To był historyczny moment"

- Dla człowieka, który urodził się cztery lata po wojnie, to był dzień, w którym zaczęła się wykluwać przed nami wizja przyszłość, gdzie wolność, demokracja i swoboda miały ogromne znaczenie. To, co wtedy się stało szybko przełożyło się na codzienne życie. Z racji mojego zawody dużo podróżowałem. Pamiętam, jak pomyślałem wtedy, że już nie będę musiał stać w długiej kolejce po paszport. Cieszyłem się, że zostanę członkiem wspólnoty – mówi krakowski muzyk.

Artysta zastanawia się czy wszystko, co zyskaliśmy 4 czerwca przekuliśmy na dobre.

- Nigdy nie jest tak, że wszystko się uda. Wiem jednak, że jak z okien samochodu obserwuję Polskę i to, jak ona się zmieniła, to widzę zmianę na lepsze. Ten dzień jest symbolem radosnym i pogodnym. Bez względu na to, jak się sprzeczamy, jesteśmy częścią jednej wspólnoty i cywilizacji. Jeśli dziś komuś się marzy, żeby się z tego wyprowadzić to nie używa rozumu. Alternatywa jest tylko taka, że albo żyjemy we wspólnocie albo czekamy na przyjście kolegów ze wschodu – dodaje Andrzej Sikorowski.