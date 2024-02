Marta Mrzygłód oficjalnie kandydatką na burmistrza Bochni. "Miasto po godzinie 17 śpi, Rynek trzeba oddać mieszkańcom"

Zdaniem kandydatki Rynek w Bochni wymaga prawdziwej rewitalizacji, a nie tylko tej przeprowadzonej w latach 2018-2021.

- Rynek śpi, trzeba go oddać mieszkańcom. On jest pusty, betonowy, nic się tam nie dzieje. Nie ma ogródków, nie ma straganów, nie ma żadnego pomysłu, nie ma potańcówek, nie ma kina letniego, nie ma lodowiska, nie ma nic. Jest mnóstwo pomysłów, jak można byłoby go zagospodarować - argumentuje Marta Mrzygłód.