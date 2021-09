Mateusz Kęska pisze ksiązki, które niosą nadzieję

Kojarzysz tych starszych gości, którzy codziennie kupują piwo i potem piją przy sklepie?

Kojarzę.

- To podeszliśmy do nich z Piotrkiem i powiedzieliśmy, że jak nam kupią wódkę, to damy im trzy dyszki i będą mieli na piwo. Gładko poszło. Nie zapytali nas nawet, ile mamy lat. (…) Słowa wypowiedziane przez Janka zaskoczyły Michała. Przecież żaden z nich jeszcze nie pił. Chłopak rozpoznał w głosie kolegi nutkę podniecenia, ale i zdenerwowania. Nie dziwił się - sam poczuł teraz coś podobnego. To, co robili, było nielegalne. Ale przecież większość ludzi zaczyna swoją przygodę z alkoholem właśnie w tym wieku.

Tak zaczyna się pierwszy kontakt bohaterów książki Mateusza Kęski "Łzawy napój", która ukazuje zgubny wpływ używki na ich życie.

- Impuls do napisania tej powieści przyszedł znienacka. Po prostu poczułem, zresztą wciąż czuję, że to ważny temat. Śmiało mogę powiedzieć, że było to natchnienie Ducha Świętego, bo zapewne sam z siebie, nie napisałbym tej książki – tłumaczy pomysł na książkę autor.