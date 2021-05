Limanowa. Oburzająca lekcja religii. Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego domagają się publicznego potępienia skandalicznych treści

Oburzająca prezentacja księdza z Limanowej

W internecie trwa zbiórka podpisów pod petycją, którą absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej wystosowali do dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły w związku z kontrowersyjną treścią prezentacji, która została przesłana uczniom przez katechetę w ramach lekcji religii. Slajdy opublikowała na swoim fanpage'u aktywistka Klaudia Szubert, która otrzymała je od oburzonych uczniów. Na 40 slajdach można było przeczytać m.in., że "Homoseksualizm jest chorobą (zaburzeniem) wywołaną przez hormony, zaburzony rozwój lub złe traktowanie dziecka we wczesnych fazach rozwoju. Stosunki homoseksualne są grzeszne, gdyż wykluczają prokreację. Sama natura pokazuje, że dwie osoby tej samej płci nie pasują do siebie (chociażby ze względu na organy rozrodcze)" brzmi fragment prezentacji.