Limanowa. Katecheta wysłał uczniom I LO prezentacje w ramach lekcji religii: homoseksualizm to choroba, leczeniem-elektrowstrząsy

W tej sprawie postanowił zadziałać Jakub Bocheński, asystent społeczny Wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z Nowego Sącza. W liście otwartym do Anny Mruk, dyrektor I LO w Limanowej zwrócił się o interwencję i natychmiastowe działanie.

Pełna treść oświadczenia poniżej.

Szanowna Pani Dyrektor,

Zdecydowałem zwrócić się do Pani z prośbą o interwencje ws. karygodnych naruszeń jakich dopuścił się ksiądz zatrudniony w tutejszej szkole, jako Dyrektor placówki, to na Pani spoczywa odpowiedzialność za uczniów, bo tylko bez Pani przyzwolenia na takie zachowania, do takich naruszeń nie będzie dochodziło w przyszłości. Zdecydowałem, iż list, który teraz Pani czyta będzie otwarty, ponieważ jako społeczeństwo powinniśmy dać wyraźny sprzeciw dla obecności takich ludzi w placówkach edukacyjnych. Nie oskarżam Pani o to, że miała Pani wcześniej wiedzę, iż do takich sytuacji dochodzi ale teraz ma Pani tą świadomość i tylko i wyłącznie od Pani zależy co stanie się dalej. My jako działacze społeczni broniący praw człowieka i sprzeciwiający się segregacji ze względu m.in. na orientacje seksualną, będziemy patrzeć na ręce Pani i wszystkim innym, od których obecność tego człowieka

w Państwa szkole będzie zależna. Szczerze przyznam, że czytając doniesienia portalu Limanowa.in.

(https://limanowa.in/aktualnosci/religia-w-liceum-homoseksualizm-to-choroba-leczeniemelektrowstrzasy/53987) byłem w szoku, że do takich sytuacji dalej dochodzi. Sam w swoim życiu również byłem uczniem liceum, natomiast w mojej szkole gdyby jakikolwiek nauczyciel, jakiegokolwiek przedmiotu dopuścił się takich czynów to zarówno pozostała część grona pedagogicznego, dyrekcja oraz uczniowie, nie pozwoliliby dłużej takiej osobie pełnić swojej funkcji. W tym liście również za Pani pośrednictwem chciałbym zwrócić się do uczniów. Nie musicie chodzić na religie. Nie musicie słuchać bredni wypowiadanych przez takich ludzi. Zawsze stanowczo reagujcie na takie zachowania, bo to od Was przede wszystkim zależy jak będzie wyglądać Wasza szkoła i wszystkie inne bo w każdej szkole taka sytuacja mogła się zdarzyć.