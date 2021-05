Limanowa. Kuria zabrała głos w sprawie kontrowersyjny prezentacji, katecheta został pouczony. Sprawa została zgłoszona do prokuratury

Limanowa. Oświadczenie kuratora oświaty w sprawie skandalicznej prezentacji księdza. Sprawa zostaje "zamknięta" [ZDJĘCIA]

Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty wydała oświadczenie w sprawie treści prezentacji, którą limanowski katecheta przesłał licealistom z I LO w Limanowej. Sprawę uznała za zamkniętą, wskazują na wyjaśnienie, które ksiądz przesłał uczniom. Katecheta napisał w nim, że "podane metody leczenia homoseksualizmu były ukazane w ujęciu historycznym, a nie dotyczyły czasów współczesnych", jednak w żaden sposób nie było to zaznaczono w prezentacji. Nowak uznała, że niewłaściwym i przykrym jest, że nie doszło do dyskusji księdza z uczniami i że to, co można było wyjaśnić w rozmowie, przeniosło się na medialną arenę.