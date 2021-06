Ksiądz Natanek stanie przed sądem? Pozew za to, że porównał dzieci poczęte metodą in vitro do zwierząt. Kuria mówi o sekcie 7.06.2021

Wiem, że wielu z was oburzą te słowa, ale zapowiadałem, że padną tu ciężkie słowa dotyczące waszego bytu, waszej ludzkiej istoty. Ilu z was przeżyło dramat, kiedy usłyszało wyjaśnienie w naszych orędziach Pana Boga na temat Dziesięciu przykazań, z których jasno wynikało, że dziecko poczęte z próbówki, poza Bogiem, jest produktem, a nie bytem? Nie istotą. Jest zwierzęciem - mówił do zgromadzonych wiernych Piotr Natanek (cytat dosłowny).

Zgłosił się do nas ojciec 9-letniej dziewczynki, której nie byłoby na świecie, gdyby nie ta procedura medyczna. Powiedział, że nie wyobraża sobie jak ktoś może tak dehumanizować drugiego człowieka. I że chce, by sąd nakazał księdzu Natankowi przeproszenie wszystkich dzieci, które urodziły się dzięki in vitro. Nasi prawnicy będą reprezentować go przed sądem. Dehumanizacja dzieci przeplatana bełkotem, to jawne zaprzeczenie jakichkolwiek wartości chrześcijańskich - podkreśla Rafał Gaweł, założyciel OMZRiK.

Personalia ojca dziecka nie zostały ujawnione. Co najmniej do czasu przygotowania pozwu, chce on pozostać anonimowy. Ośrodek zbiera właśnie pieniądze w internecie na wynajęcie kancelarii prawnej, która ma zająć się tą sprawą.

Archidiecezja Krakowska: to prywatne działania Natanka, mają znamiona sekty

Stanowisko w sprawie wielkanocnej wypowiedzi Natanka zajęła też archidiecezja krakowska. Wynika z niej, że inicjatywy księdza Piotra Natanka podejmowane są wbrew przełożonym kościelnym i wbrew nałożonym zakazom. Diecezja uważa je za prywatne działania i tłumaczy, że nie podlegają one prawu kościelnemu.

Piotr Natanek, suspendowany ksiądz nie może odprawiać mszy świętej, nauczać, prawić kazań a nadal to robi w swojej "pustelni" k. Suchej Beskidzkiej. Według kurii jego działania mają znamiona sekty. YT/christusvcit-tv.pl/ zrzut ekranu