Kraków. Suspendowany ksiądz Piotr Natanek pojawił się w sądzie na procesie odwoławczym. "Mogą mnie wysłać do kopalni"

"Mogą mnie wysłać do kopalni"

Zawieszony ksiądz po wyjściu z sali sądowej przekonywał, że nie zgadza się w wyrokiem sądu.

- Invitro to ingerencja w boski proces twórczy. Nie można tego robić. Na tym procesie jestem przedstawicielem pana Boga. Bóg mówi jasno, ze ta droga spowoduje realne zniszczenie społeczeństwa. Mogą mnie do kopalni wysłać, zwyzywać, ale płacić 20 tys. na rzecz fundacji jest wbrew mojemu sumieniu. Znam przyczynę zła, więc to wygląda to tak, jakby ktoś kazał mi płacić na obóz Auschwitz Birkenau. Wybieram śmierć - mówi duchowny po rozprawie. 2

Sąd zaplanował ogłoszenie wyroku na 18 marca.

W kwietniu 2022 roku przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej ruszył proces suspendowanego księdza Piotra Natanka. Prywatny akt oskarżenia z artykułu 212 Kodeksu Karnego (zniesławienie) złożyli rodzice trojga dzieci, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Chodzi o słowa duchownego wygłoszone w kazaniu, w których porównał dzieci poczęte metodą in vitro do zwierząt.