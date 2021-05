Matura 2021 geografia rozszerzona. Mamy arkusz z zadaniami! Jak wam poszła matura z geografii? 13.05.21

Matura z geografii 2021. Od Szymona Macnara z krakowskiego VI LO słyszymy, że matura z geografii była trudna, ale taka, że dało się ją dobrze napisać. - Raczej wszyscy koledzy, z którymi rozmawiałem, są zadowoleni, ja też - powiedział nam Szymon. Dodał, że ogólnie tegoroczne matury są okrojone o określone tematy (o czym, ze względu na zdalne nauczanie, zdecydowało ministerstwo), ale poziom pozostał wysoki. - Nie ma kilku tematów i pojęć, ale to naprawdę tylko drobne ułatwienie – komentował Szymon. Sprawdźcie arkusz z pytaniami z geografii.

Matura 2021 geografia rozszerzona Po wyjściu z czwartkowego egzaminu jeden z krakowskich maturzystów, Maciej z VI LO w Krakowie ocenia, że tegoroczna matura z geografii na rozszerzonym poziomie była łatwiejsza niż rok temu. - Pytania były sformułowane w przyjemniejszy sposób - mówi. Spośród 30 pytań, z którymi musieli się zmierzyć zdający, Maciek (który chce studiować ekonomię) zapamiętał np. pytanie dotyczące turystyki w krajach wyspiarskich. Maturzyści mieli wskazać, jakie są zagrożenia i korzyści z nią związane. - Napisałem m.in., że generalnie dzięki turystyce może powstać więcej lotnisk, dróg itp. - relacjonuje maturzysta z VI LO.

Jeśli chodzi o zadania, w których należało wykonać obliczenia, Maciej wspomina to, w którym pojawiło się górowanie Słońca. - Było podane jedno miasto i trzeba było na podstawie informacji o górowaniu Słońca wyliczyć współrzędne geograficzne drugiego miasta – opowiada. Maturzysta dodaje, że z egzaminu wyszedł tylko 10 minut przed jego zakończeniem, bo udzieleni odpowiedzi na wszystkie pytania okazało się czasochłonne.

Matura 2021: geografia rozszerzona. "Pytania o lodowce i o parki narodowe" Według informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, geografia zajmuje 5. miejsce pośród najchętniej wybieranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym przez tegorocznych maturzystów w Małopolsce. Te najpopularniejsze przedmioty to kolejno: język angielski - 17 682 zdających

matematyka - 9 184

język polski - 6 663

biologia - 5 474

geografia - 5 050

chemia - 3 326

historia - 1 737

wiedza o społeczeństwie - 1 585

fizyka - 1 137

informatyka - 791

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym. "Dużo pytań dotyczących geografii Polski" Maturzysta podkreślił, że na maturze rozszerzonej z geografii spędził jak dotąd najwięcej czasu - a ma już za sobą egzaminy na poziomie rozszerzonym z angielskiego, polskiego i wiedzy o społeczeństwie (będzie jeszcze zdawał historię). - Nie było chyba osoby, która by wyszła z sali przed dwiema godzinami. Było dużo pisania, dużo tematów do uzasadnienia – tłumaczył. Szymon przymierza się do studiowania stosunków międzynarodowych na UJ, wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym są mu potrzebne w rekrutacji na uczelnię. Absolwent VI LO wymienia, że na egzaminie z geografii było w tym roku dużo pytań dotyczących geografii Polski - a ponieważ to na nią poświęca się całą ostatnią klasę liceum, zdający mieli więc na świeżo w głowach tę porcję wiedzy. Mało było natomiast pojęć ogólnych, mało o działalności wiatru czy działalności erozyjnej, również o geologii.

Pojawiły się pytania o lodowce i o parki narodowe (co do tych ostatnich pytano maturzystów, w których parkach w Polsce występuje największe prawdopodobieństwo osuwisk). Maturzyści opowiadają nam też o zadaniu, w którym mieli mapę świata i zaznaczone, ponumerowane punkty - różne stolice, bez ich nazwania i bez podania nazw krajów. Trzeba było dopasować numerki do tabeli, wskazać nazwy krajów, napisać, co to za miasto i jaka religia tam panuje.

Jakie egzaminy dodatkowe zdają najchętniej? Geografia należy do tych egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, które były najchętniej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2021 r.). Chęć zdawania geografii w całej Polsce zadeklarowało prawie 53,9 tys. osób, co stanowi 19,9 proc. absolwentów z 2021 roku. Najczęściej wybierane przez tegorocznych absolwentów w całej Polsce egzaminy na poziomie rozszerzonym to:

język angielski - 158 412 osób (tj. 58,5 proc. absolwentów 2021 r.)

matematyka - 74 603 osoby (27,5 proc.)

język polski - 57 758 osób (21,3 proc.)

geografia - 53 884 osoby (19,9 proc.)

biologia - 44 264 osoby (16,3 proc.)

chemia - 25 816 osób (9,5 proc.)

fizyka - 19 883 osoby (7,3 proc.)

historia - 17 982 osoby (6,6 proc.)

wiedza o społeczeństwie - 15 817 osób (5,8 proc.)

informatyka - 9 086 osób (3,4 proc.)

język niemiecki - 5 030 osób (1,9 proc.)

historia sztuki - 3 389 osób (1,3 proc.). Przypomnijmy, że w Małopolsce matury zdaje w tym roku ok. 25,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, z tego w samym Krakowie - ok. 8,2 tys. Osób piszących matury po raz kolejny - by poprawić wyniki z poprzednich lat - jest w naszym województwie 6,5 tys., z czego prawie 2,5 tys. w Krakowie.

Pisemne matury potrwają jeszcze do 20 maja. Od 19 do 21 maja będzie trwała część ustna matury 2021, ale przeprowadzana wyłącznie dla tych zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

A oto szczegółowy harmonogram na kolejne dni: 13 maja:

9.00 - geografia (poziom rozszerzony)

14.00 - język francuski (poziom podstawowy)

14.00 - język hiszpański (poziom podstawowy)

14.00 - język niemiecki (poziom podstawowy)

14.00 - język włoski (poziom podstawowy)

14.00 - język rosyjski (poziom podstawowy)

14 maja:

9.00 - chemia (poziom rozszerzony)

14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony)

14.00 - język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

17 maja:

9.00 - historia (poziom rozszerzony)

14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony)

14.00 - język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

18 maja:

9.00 - fizyka (poziom rozszerzony)

14.00 - język hiszpański (poziom rozszerzony)

14.00 - język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

19 maja:

9.00 - informatyka (poziom rozszerzony)

14.00 - język włoski (poziom rozszerzony)

14.00 - język włoski

20 maja:

9.00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

14.00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

