Matura 2021 - j. polski rozszerzony. Mamy arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 10.05.21

Matura 2021 - j. polski rozszerzony. Dla większości maturzystów, którzy chcą iść na studia, matura nadal trwa. Młodzi ludzie zdają teraz egzaminy z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - te, których wyników uczelnie wymagają przy rekrutacji. Drugi tydzień matur rozpoczął się egzaminem z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jak dowiadujemy się od maturzystów, którzy pisali w poniedziałek egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym, do wyboru była rozprawka odnosząca się do tekstu krytycznoliterackiego Jana Błońskiego oraz analiza porównawcza dwóch wierszy o tym samym tytule - „Labirynt”, autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Wisławy Szymborskiej.

Matura 2021 z j. polskiego p. rozszerzony. "Temat był mało skomplikowany" Na napisanie tego egzaminu zdający mieli trzy godziny, a np. Jakub Lelek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie skończył pisanie w połowie tego dostępnego czasu. Wybrał temat dotyczący tekstu prof. Błońskiego. - Wszystko, co chciałem przekazać, przekazałem. Dla mnie ten temat był mało skomplikowany – mówi nam Jakub. Jak opowiada, tekst mówił o świecie przedstawionym w dramacie. - O tym, że jest jakby mikrokosmos, który widzimy w scenach, i makrokosmos całego świata, czyli część, której musimy się domyślić, która jest nam przekazywana niedosłownie. Na przykład pojawia się informacja „dobiegł go krzyk z ulicy”, a widzimy tylko pokój, a więc wiemy, że jest coś więcej, ale nie doświadczamy tego bezpośrednio - tłumaczy krakowski maturzysta.

Zadaniem piszącego było określenie problemu podjętego przez autora podanego tekstu, stawianą przez niego tezę, a także określenie swojego stanowiska odnośnie tego, co pisze autor. Przy tym należało odwołać się do innych tekstów kultury. - Ja byłem za tezą, jaką postawił autor, napisałem, że w dziełach literackich jest nam pokazana część świata przedstawionego, a jednocześnie w domyśle wiemy, że jest on częścią większego uniwersum. Odwołałem się do tekstu prof. Błońskiego, a także do „Tanga” Sławomira Mrożka, „Rewizora” Mikołaja Gogola, a także do ekranizacji filmowej powieści - „Władcy pierścieni” - wymienia Jakub Lelek. - Jestem chyba najbardziej zadowolona właśnie z matury rozszerzonej z polskiego. Temat był ciekawy, ale dosyć ciężki, chyba przez 40 minut najpierw pisałam plan i konspekt, żeby o niczym nie zapomnieć - tak z kolei relacjonowała nam po wyjściu z poniedziałkowego egzaminu Anna Zając, maturzystka z XVIII LO w Krakowie.

Co ciekawe, zwykle na maturach chętniej wybierana jest rozprawka. Jednak, jak się dowiadujemy, tym razem jej temat niektórych przeraził i wyjątkowo sporo osób zdecydowało się na analizę porównawczą wierszy. Ania Zając przygotowywała się na obie opcje - i na rozprawkę, i na analizę oraz interpretację wierszy. - Ale lepsza się czułam w rozprawce i ją wybrałam - wyjaśnia maturzystka. Jaką postawiła tezę w swojej pracy? - Taką, że relacja wszystkich aspektów, które wchodzą w skład przestrzeni dramatu (świat zewnętrzny i wewnętrzny), wpływa na odbiór przesłania, idei, prawd o świecie, które autor chce przekazać odbiorcy. Podany tekst zawierał bardzo dużo zagadnień, ja akurat na tym wątku się skupiłam. Autor poruszał też temat didaskaliów, tego, że pozwalają nam zinterpretować to, co nie zostało powiedziane. I w rozprawce odwołałam się do didaskaliów z „Wesela”, które pomagają nam dostrzec to, o czym będzie utwór, a także do „Tanga” Mrożka, gdzie didaskalia mówią o chaosie – opowiada Ania. Poszerzyła też swoją pracę o konteksty filozoficzne, przywołała m.in. francuskiego filozofa Paula Ricoeura.

Dla absolwentki XVIII LO egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym był ostatnim, jaki zdawała w ramach swojego egzaminu dojrzałości. - I mam już dziś wakacje – podsumowała. Planuje startować na studia na kierunku filmoznawstwo. - Nie wiem, czy czuję się dorosła, ale na pewno, że jakiś etap mojego życia zamknęłam i mogę zaczynać kolejny - dodawała. Matura 2021 - j. polski rozszerzony W tym roku matura - ze względu na zdalne nauczanie, które ją poprzedziło - jest trochę okrojona, zakres wymagań zawężony. Między innymi nie ma tym razem obowiązku zdawania jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru). Ale i tak większość maturzystów przystąpi do takich egzaminów i będzie je zdawać nawet z kilku przedmiotów, ponieważ bez tego nie mogliby startować w wyścigu o indeks wymarzonych studiów.

Już końcem zeszłego tygodnia część maturzystów zdawała pierwsze z egzaminów na poziomie rozszerzonym. Przede wszystkim - język angielski. Młodzi ludzie jeszcze przed tym egzaminem mówili nam, że trzeba być do niego o wiele solidniej przygotowanym niż do matury z angielskiego na poziomie podstawowym, która co roku jest łatwa. Po egzaminie rozszerzonym potwierdzali to, a jedna z krakowskich maturzystek stwierdziła, że jest wielka przepaść między egzaminem z angielskiego na poziomie podstawowym i tym na poziomie rozszerzonym. - Myślę, że angielski poszedł mi na tyle dobrze, że będę miał za niego w okolicach 90 procent. Angielski raczej ułatwi mi niż przeszkodzi w dostaniu się na wybrane studia. Teraz mogę z trochę większym spokojem podejść do egzaminu rozszerzonego z historii, bo potrzebuję tylko tych dwóch przedmiotów przy rekrutacji - mówił z kolei maturzysta z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Szymon Macnar. Szymon chciałby studiować stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Matura 2021. Podejrzenie przecieków zgłoszone do prokuratury Nie obyło się w tym roku bez fałszywych alarmów bombowych w trakcie matur, a także prawdopodobnych przecieków tematów maturalnych. Na to ostatnie wskazywała duża liczba wyszukiwań w Google - zwłaszcza na Podlasiu - słów-kluczy z tematu wypracowania z języka polskiego, w godzinach poprzedzających rozpoczęcie tego egzaminu. W związku z podejrzeniami o ujawnienie treści arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym przed rozpoczęciem tych egzaminów - Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa na policji i do prokuratury. "Określenie, czy sytuacja dotycząca ujawnienia treści materiałów egzaminacyjnych - a zatem złamania przepisów prawa - istotnie miała miejsce, należy do organów ścigania" - napisał dyrektor CKE Marcin Smolik w oświadczeniu dotyczącym ewentualnego przecieku maturalnego. Dodał też: "W przypadku stwierdzenia, że doszło do złamania prawa Centralna Komisja Egzaminacyjna podejmie dalsze kroki przewidziane w przepisach prawa".

Matury nie tylko po raz pierwszy. Wielu poprawia wyniki z ubiegłych lat Egzaminy maturalne w tym roku potrwają do 20 maja. W całej Polsce maturę 2021 zdaje około 271 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, a także prawie 100 tys. maturzystów z lat ubiegłych - ci, którzy albo dotąd nie zdali egzaminów, albo chcą poprawić wyniki, dzięki czemu będą mieli szansę zrealizować marzenie o wybranym kierunku studiów.

W Małopolsce do matury przystępuje w tym roku ok. 25,8 tys. tegorocznych absolwentów, z tego w samym Krakowie - ok. 8,2 tys. Osób piszących po raz kolejny jest w naszym województwie 6,5 tys., z czego prawie 2,5 tys. w Krakowie. A oto harmonogram matur na ten tydzień: poniedziałek (10 maja)

godz. 9 - język polski (poziom rozszerzony)

godz. 14 - język łemkowski (poziom rozszerzony), język kaszubski (poziom rozszerzony) wtorek (11 maja)

godz. 9 matematyka (poziom rozszerzony)

wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) środa (12 maja)

godz. 9 - biologia (poziom rozszerzony)

godz. 14 - język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny) czwartek (13 maja)

godz. 9 - geografia (poziom rozszerzony)

godz. 14 - język francuski (poziom podstawowy)

język hiszpański (poziom podstawowy)

język niemiecki (poziom podstawowy)

język rosyjski (poziom podstawowy)

język włoski (poziom podstawowy)

piątek (14 maja)

godz. 9 - chemia (poziom rozszerzony)

godz. 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

