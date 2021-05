Matura 2021. Ponad 3,3 tys. maturzystów w Małopolsce w piątek zdaje egzamin z chemii

Choć w tym roku nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (taka decyzja zapadła w związku z nauczaniem zdalnym, które poprzedziło tegoroczną maturę), większość maturzystów zdaje jednak takie egzaminy, bo wyniki z nich są wymagane przy rekrutacji na studia. Od krakowskich maturzystów słyszymy po poszczególnych egzaminach, że mają nadzieję, iż przybliżają ich one do indeksów na wybranych uczelniach.

Jak się dowiadujemy, lwia część młodych krakowian, absolwentów liceów i techników w Krakowie - chce też tutaj studiować. Podkreślają, że Kraków pod tym względem ma dobrą ofertę, w stolicy Małopolski działają renomowane uczelnie. A dodatkowo za studiowaniem w rodzinnym mieście przemawia wygoda - nie ma konieczności wynajmowania mieszkania, a także zachowuje się sieć kontaktów towarzyskich.