Matura 2021. Tak poradzili sobie maturzyści najlepszych krakowskich liceów. Sprawdziliśmy wyniki Małgorzata Mrowiec

Znane są już wyniki tegorocznych matur. Absolwenci małopolskich liceów i techników należą do najlepszych w skali kraju. Zgodnie z tym, co przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna, 78,1 proc. przystępujących do matury w naszym województwie zdało ten egzamin. Od małopolskich maturzystów lepsi są w tym roku absolwenci z województwa podlaskiego (81 proc. zdało maturę) i mazowieckiego ( zdało 79 proc.). My z kolei sprawdziliśmy, jak poradzili sobie maturzyści najlepszych krakowskich liceów, zajmujących wysokie pozycje w rankingach szkół, mogących się poszczycić najlepszymi wynikami.