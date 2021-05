Matura 2021 z chemii. Wiemy, co pojawiło się na maturze rozszerzonej z chemii [ARKUSZ, ODPOWIEDZI] 14.05.21

- Poziom matury z chemii był standardowy, ani trudniejszy, ani łatwiejszy w porównaniu do poprzednich lat. W arkuszu znalazło się sporo zadań z typu i mechanizmu reakcji organicznej. Pewną trudność mogło sprawić zadanie z reakcją redoks (którą najpierw trzeba było najpierw samemu rozpisać, a następnie zbilansować), a także zadanie z równaniem Clapeyrona - powiedzieli nam dr Michał Płotek oraz dr Karol Dudek-Różycki.

Choć w tym roku nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (taka decyzja zapadła w związku z nauczaniem zdalnym, które poprzedziło tegoroczną maturę), większość maturzystów zdaje jednak takie egzaminy, bo wyniki z nich są wymagane przy rekrutacji na studia. Od krakowskich maturzystów słyszymy po poszczególnych egzaminach, że mają nadzieję, iż przybliżają ich one do indeksów na wybranych uczelniach.