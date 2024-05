Matura 2024. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie przystąpili do egzaminu dojrzałości. Zobacz zdjęcia Sławomir Bromboszcz

We wtorek (7 maja) rozpoczęła się tegoroczna matura. W całej Małopolsce do egzaminów przystąpiło prawie 24,6 tys. absolwentów liceów i techników, w tym m.in. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Większość z nich czuje się dobrze przygotowana do egzaminu dojrzałości. W pierwszej kolejności zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.