Matura bez obowiązkowej matematyki? To postulat grupy nauczycieli z Nowego Sącza. Szykują petycje do Ministerstwa Edukacji Klaudia Kulak

Czy matura z matematyki powinna być obowiązkowa? Zdaniem grupy nauczycieli z Nowego Sącza, nie. Maria Olszowska

Czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze? To pytanie zadali sobie nauczyciele z sądeckich szkół, którzy postanowili stanąć po stronie uczniów wybierających dalekie od ścisłych kierunki studiów. Ich zdaniem uczniowie powinni mieć prawo wyboru i sami decydować, co zdają na maturze. Postanowili w tej sprawie napisać petycję, która trafi do Ministerstwa Edukacji.