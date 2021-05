Matura chemia 2021- ODPOWIEDZI, ARKUSZ, OPINIE. Sprawdź odpowiedzi z wydziałem chemii UJ

Matura chemia 2021 - arkusz, odpowiedzi, opinie. Sprawdź co było na maturze rozszerzonej z chemii 14.05.21

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym należy do jednych z najtrudniejszych egzaminów dojrzałości. Aby dobrze ją zdać, uczniowie powinni wykazać się znajomością obszernej wiedzy. Jednak jest plus - do matury z chemii podchodzą jedynie osoby, które wcześniej wyraziły taką chęć. U nas znajdziecie arkusz zadań oraz odpowiedzi. Rozwiązania zadań matury z chemii 2021 udostępnimy dzięki uprzejmości nauczycieli akademickich Wydziału Chemii UJ.