Matura POLSKI 2024 - arkusze CKE, tematy i opinie uczniów. Co było na maturze podstawowej z j. polskiego? "Matura była prosta"

Mamy oficjalny arkusz CKE egzaminu maturalnego z języka polskiego, z którym zmagali się tegoroczni maturzyści. Uczniowie komentują, że matura 2024 z języka polskiego była łatwa. Jako jeden z pierwszych maturzystów, którzy ukończyli egzamin z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie był Jakub Miękina. "Wydaje mi się, że poszło mi dobrze. Był to dość przyjemny początek matury." Jakie tematy się pojawiły? Po godzinie 14:00 w tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami z języka polskiego.

Matura z języka polskiego 2024

Tegoroczna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się we wtorek, 7 maja 2024 roku o godz. 9.00 i trwała do godz. 13.00. Matura z języka polskiego w nowej formule trwała 240 minut.

Matura 2024 - j. polski. Jak poradzili sobie uczniowie?

Mamy już pierwsze komentarze uczniów po egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin z języka polskiego nie sprawił trudności Julii Dec z klasy 4 C z I LO w Krakowie. Szczerze mówiąc myślałam, że będzie trudniej. Byłam bardzo zestresowana jak weszłam do sali, ale okazało się, że wszystko dobrze poszło. Bardzo się ucieszyłam, że był temat buntu, bo to dość popularny motyw, który występuje w większości lektur. Odwołałam się do legend o św. Aleksym i do Antygony, które reprezentuje bunt wobec praw ludzkich – mówi Julia.

Maturzystka przyznaje, że najbardziej bała się języka polskiego, ponieważ do egzaminu uczyła się tylko cztery dni. - Z dużo większym spokojem podeszłabym do dzisiejszego egzaminu, gdybym zaczęła uczyć się wcześniej – przyznaje Julia. Co do matematyki maturzystka zapewnia, że jest spokojna. - Zdaję egzaminy z rozszerzonej matematyki, biologii i chemii. Do tych przedmiotów uczyłam się pilnie na długo przed maturę. Swoją przyszłość wiążę z zawodem lekarza – dodaje. - Wydaje mi się, że poszło mi dobrze. Był to dość przyjemny początek matury. Rozprawkę pisałem na temat „Buntu i jego konsekwencji dla człowieka”. Odniosłem się do takich lektur jak „Rok 1984”, do postaci Prometeusza z Mitologii, a z kontekstu wziąłem Powstanie Warszawskie oraz kontekst kulturowy, czyli to, jak sami patrzymy na buntowników – mówi Jakub Miękina z klasy 4A z I LO w Krakowie.

Maturzysta jest pozytywnie nastawiony do następnych egzaminów.

- Uważam, że matematyka i języki obce mogą pójść tylko lepiej – dodaje. Jaki jest przepis na tak bezstresowe podejście do matury?

- Wystarczy umieć matematykę trzy razy lepiej niż polski – mówi z uśmiechem Jakub. Matura z polskiego wypadła łatwiej niż się spodziewałem. Jeden z tematów wypracowania - ten o buncie i jego konsekwencjach - był tak banalny, że można było odwołać się do większości lektur - relacjonuje nam Adrian z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bochni.

Co było na maturze 2024 z języka polskiego?

Maturzyści na egzaminie znaleźli takie tematy zadań: Temat 1. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej - wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego

innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki

wybranych kontekstów

Temat 2. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej - wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego

innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki

wybranych kontekstów Jak relacjonują uczniowie na maturze 2024 z języka polskiego pojawiły się również zadania oparte o fragmenty: Potopu Henryka Sienkiewicza

Wesela Stanisława Wyspiańskiego

Na probostwie w Wyszkowie Stefana Żeromskiego

_Zdążyć przed Panem Bogiem_Hanny Krall Opinie o maturze 2024 z języka polskiego: „Prostszych tematów się nie dało”. Ekspert ocenia to inaczej

Trwa głosowanie... Jak ci poszła matura z polskiego? Eee... lepiej nie mówić :( Trudno powiedzieć, niektóre zadania były proste, inne trudniejsze Całkiem dobrze! Liczę na wysoki wynik

Matura z polskiego - przecieki. W internecie pojawiły się zdjęcia arkuszy. To oszustwo!

W sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy z formuły 2023. Na Facebooku i platformie X możemy znaleźć zdjęcia pierwszej strony arkusza, które zachęcają do kliknięcia w link. To jednak nie są prawdziwe przecieki, a oszustwo. Takie linki stworzone są po to, by wyłudzić dane, nie niosą za sobą żadnych prawdziwych informacji.

Matura 2024. Uwaga! O tym trzeba pamiętać

Na egzaminie maturalnym nie można mieć przy sobie telefonu ani innych urządzeń elektronicznych. Wniesienie ich na salę grozi unieważnieniem egzaminu. - Uwaga! Trzeba pamiętać, że czasami nasz telefon jest połączony z zegarkiem. I ten zegarek też jest urządzeniem do transmisji danych. Więc jego też nie wolno wnieść na salę. Trzeba o tym pomyśleć wcześniej, bo uczniowi, który jest skupiony na tym, że zaraz zaczyna się egzamin, może to umknąć - mówi z naciskiem Jacek Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

To pojawi się na maturze z języka polskiego 2024

Matura z języka polskiego 2024 składa się z trzech części, będzie przebiegać według formuły z 2023 roku

Język polski w użyciu – składa się ona z dwóch tekstów nieliterackich oraz zadań, które należy rozwiązać na ich podstawie (wśród nich na abiturientów czeka napisanie notatki syntetyzującej);

– składa się ona z dwóch tekstów nieliterackich oraz zadań, które należy rozwiązać na ich podstawie (wśród nich na abiturientów czeka napisanie notatki syntetyzującej); Test historycznoliteracki – podane są fragmenty tekstów z różnych epok. Uczniowie rozwiązują zamieszczone do nich zadania, wykazując się przy tym wiedzą na temat lektur, jak również historii literatury.

– podane są fragmenty tekstów z różnych epok. Uczniowie rozwiązują zamieszczone do nich zadania, wykazując się przy tym wiedzą na temat lektur, jak również historii literatury. Wypowiedź argumentacyjna (nazywana rozprawką) – maturzyści piszą wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów. Wypowiedź musi liczyć przynajmniej 300 słów.

Matura 2024 - obowiązkowe egzaminy

W 2024 roku absolwenci obowiązkowo przystępują do czterech egzaminów w części pisemnej:

egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym - czytamy na stronie CKE obowiązkowe są również dwa egzaminy w części ustnej: egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)

egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać maturę z polskiego?

Pisemna matura z polskiego na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym. W związku z tym należy zdobyć przynajmniej 30 proc., by ją zdać. Za w pełni poprawnie rozwiązany egzamin uczeń może otrzymać maksymalnie 60 punktów, dlatego, aby zdać, trzeba uzyskać minimum 18 punktów.

Lektury obowiązkowe na maturę 2024

Przed maturą z języka polskiego warto zapoznać się z listą lektur obowiązkowych:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja

Homer, „Iliada” (fragmenty)

Sofokles, „Antygona”

„Lament świętokrzyski” (fragmenty)

„Legenda o św. Aleksym” (fragmenty)

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)

„Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)

Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)

Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)

Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty)

William Szekspir, „Makbet”

Molier, „Skąpiec”

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”, „Dziady” cz. III

Juliusz Słowacki, „Kordian”

Bolesław Prus, „Lalka”

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli”

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Albert Camus, „Dżuma”

George Orwell, „Rok 1984”

Sławomir Mrożek, „Tango”

Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym” (wybrane opowiadanie), „Górą Edek” (z tomu Prawo prerii)

Jacek Dukaj, „Katedra” (z tomu W kraju niewiernych)

Andrzej Stasiuk, „Miejsce” (z tomu Opowieści galicyjskie)

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie” (z tomu Gra na wielu bębenkach)

Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, „Dziady” cz. II i „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Ogłoszenie wyników matury z języka polskiego już w lipcu

Wyniki matur zostaną ogłoszone we wtorek 9 lipca 2024 roku o godzinie 8:30 w systemie ZIU dostępnym na stronie www.wyniki.edu.pl. W tym samym dniu szkoły wydadzą uczniom świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach.

Kiedy matura poprawkowa 2024?

Te osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:

część pisemna - 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - 21 sierpnia 2024 r. (środa). Jednak aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone we wtorek 10 września 2024.

Harmonogram egzaminów w terminie dodatkowym

Dodatkowa sesja maturalna dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych bądź losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, została zaplanowana w dniach od 3 do 17 czerwca. W tym czasie będą zdawane egzaminy pisemne. Natomiast egzaminy ustne odbędą się od 10 do 12 czerwca.

Matura 2024 Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku? Jak wygląda matura w 2024 roku? Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności. Czy można wyjść z sali w trakcie matury? Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,

jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,

uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę. Kto przystępuje do matury w 2024 roku? W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą: 4-letnie liceum ogólnokształcące;

szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;

5-letnie technikum;

branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej. Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc: 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,

szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,

4-letniego technikum z lat 2006–2023,

branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,

liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,

uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie. Kiedy jest matura poprawkowa 2024? Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);

21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne). Kiedy będą wyniki matury 2024? Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku. Co można mieć ze sobą na maturze 2024? Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak: kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;

linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;

linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE. Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów? Matura w 2024 roku w zależności trwa: 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);

180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);

120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);

180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).

210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka. Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku? Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności. Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa? W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania: pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;

pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury. Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów. Kiedy jest matura 2024? Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco: 7 maja 2024 (wtorek): godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy). 8 maja 2024 (środa): godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);

godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony) 9 maja 2024 (czwartek): godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)

godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy). 10 maja 2024 (piątek): godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 13 maja 2024 (poniedziałek): godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),

godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony). 14 maja 2024 (wtorek): godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 15 maja 2024 (środa): godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 16 maja 2024 (czwartek): godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),

Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony). 17 maja 2024 (piątek): godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy). 20 maja 2024 (poniedziałek): godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony). 21 maja 2024 (wtorek): godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 22 maja 2024 (środa): godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony). 23 maja 2024 (czwartek): godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach: od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);

od 20 do 25 maja.

Wideo Maturzyści z Podkarpacia zadowoleni po egzaminie z matematyki