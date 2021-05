Matura rozszerzona z matematyki 2021 CKE. "Ta matura była zdecydowanie inna od poprzednich" [ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA z matury z matematyki]

We wtorek o godz. 9 maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jakie były zadania? Czy uczniowie poradzili sobie z nimi bez większych problemów? Mamy już arkusze i przykładowe odpowiedzi. Sprawdźcie, jak wam poszło.

Matura rozszerzona z matematyki 2021 CKE [ARKUSZ, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA] Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym okazała się bardzo ciężka – tak mówią nam maturzyści wychodzący z tego egzaminu we wtorek (11 maja). Właściwie każdy wyczerpał cały dostępny czas na jego napisanie, czyli trzy godziny. W arkuszach egzaminacyjnych na maturzystów czekało 15 zadań. Od wielu zdających słyszymy, że nie udało im się rozwiązać wszystkich zadań, a co do pozostałych nie są pewni, czy dobrze je rozwiązali.

- Ta matura była zdecydowanie inna od poprzednich, dosyć trudna. I... dziwna, bo były na niej zarówno zadania łatwe, oczywiste, a z drugiej strony niektóre zadania były bardzo wymagające - mówi nam Karol Haluch z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. - Dobrym przykładem na zadania łatwe jest np. zadanie kodowane z granic albo zadanie z parametrem. A ciężkie było np. zadanie 14 z wykresem, gdzie trzeba było obliczyć pole trójkąta w zależności od parametru m. A ten parametr to współrzędna iksowa dla punktu c, który należał do paraboli podanej w zadaniu. Liczenia z tym było bardzo dużo - opowiada.

Wielu maturzystów zaskoczyło to, że nie było na tegorocznym egzaminie ani jednego zadania z ciągów. - A z kolei było: jedno zadanie stricte z geometrii, dwa – nawiązujące do geometrii analitycznej i jedno ze stereometrii, zadanie optymalizacyjne z brył, i jeszcze był dowód geometryczny - wymienia Karol. Julia Grzybowska z VI LO w Krakowie ocenia, że zadania na tegorocznej maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym były nieschematyczne. - Zaskoczyły mnie te pytania. Dwóch zadań nie dokończyłam i to nie z powodu braku czasu, tylko po prostu nie wiedziałam, jak je dokończyć, doszłam do ślepego zaułka i nie miałam pomysłu, co dalej - relacjonowała nam maturzystka. Planuje studiować ekonomię, a w naborze na te studia właśnie wynik z egzaminu z matematyki jest najważniejszy, dlatego Julia do nauki matematyki przywiązywała największą wagę.

- Zdawałam też angielski na poziomie dwujęzycznym i wczoraj język polski rozszerzony. Z całej matury dla mnie jednak matematyka na poziomie rozszerzonym była najtrudniejsza. I to mnie w sumie zdziwiło, bo spodziewałam się, że język polski będzie trudniejszy, a był zaskakująco przystępny - stwierdziła absolwentka I LO. Matura z matematyki 2021. Maturzyści jako jedno z cięższych określają zadanie optymalizacyjne Julia zapamiętała z egzaminu z matematyki np. zadanie optymalizacyjne czy zadanie z logarytmem na dowodzenie. - Albo zadanie z geometrii analitycznej: były podane dwa punkty na prostej i był środek okręgu, a należało powiedzieć, w jakim punkcie ten okrąg jest styczny do tej prostej - opowiada krakowska maturzystka. Julia przytacza treść jeszcze jednego zadania, które zapadło jej w pamięć: trzeba było obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania spośród wszystkich liczb czterocyfrowych naturalnych liczby, która jest podzielna przez 15, zakładając, że ta liczba jest już podzielna przez 18.

Maturzyści jako jedno z cięższych określają zadanie optymalizacyjne. Jego treść brzmiała: „Pewien zakład otrzymał zamówienie na wykonanie prostopadłościennego zbiornika (całkowicie otwartego od góry) o pojemności 144 m sześc. Dno zbiornika ma być kwadratem. Żaden z wymiarów zbiornika (krawędzi prostopadłościanu) nie może przekraczać 9 metrów. Całkowity koszt wykonania zbiornika ustalono w następujący sposób: - 100 zł za 1 m2 dna

- 75 zł za 1 m2 ściany bocznej. Oblicz wymiary zbiornika, dla którego tak ustalony koszt wykonania będzie najmniejszy.”. Maciej z VI LO, jeden z krakowskich maturzystów, których zapytaliśmy o wrażenia po matematyce, mówił nam, że egzamin pisał cale trzy godziny – bo było na nim tak trudno. - Nie spodziewaliśmy się takiej matury. Była o wiele bardziej trudna niż rok temu i niż próbna matura. Większość zadań była ciężka i nie były typowe jak w arkuszach z poprzednich lat. Do tego polecenia były inaczej, nietypowo skonstruowane – podsumował Maciek.

Maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawała też Zuzanna Mirowska z I LO w Krakowie, która chciałaby studiować na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i zostać chirurgiem. - Matematyka to jeden z czterech przedmiotów, z których wynik można podać przy rekrutacji. Piszę maturę jeszcze też z biologii i chemii. To egzaminy jeden po drugim, więc jest trochę stresu i zmęczenie – mówiła nam Zuzanna po wyjściu z egzaminu z matematyki. Przyznała, że był ciężki. - Przez całe pisanie egzaminu prawie miałam łzy w oczach. A teraz, po wyjściu, widzę, że właściwie wszyscy tak zareagowali, nawet uczniowie, którzy zawsze mają dobre wyniki, na próbnej maturze mieli 90 procent. Brak satysfakcji, wszyscy są trochę zniesmaczeni. Ale pocieszamy się tym, że jak egzamin był trudny - to był trudny dla każdego i może progi na studia pójdą w dół? - dodała.

Również absolwenci technikum są zdania, że tegoroczna matura była specyficzna. - Połowa zadań była przyjemnych, w miarę łatwych, a część jednak zaskoczyła. Na przykład z zadań, które zawsze są najtrudniejsze, czyli optymalizacyjnych, w tym roku akurat było zadanie dosyć przyjazne (to o zbiorniku) - mówił nam Karol Kowalski, krakowski maturzysta z technikum Łączności. Zwrócił też uwagę, że na tegorocznym egzaminie nie było ciągów ani brył obrotowych. Szczegółowy harmonogram matur 2021 4 maja:

9.00 - język polski (poziom podstawowy) 14.00 - język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony) 5 maja:

9.00 - matematyka (poziom podstawowy) 14.00 - historia muzyki (poziom rozszerzony) 6 maja:

9.00 - język angielski (poziom podstawowy) 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony) 7 maja:

9.00 - język angielski (poziom rozszerzony) 14.00 - filozofia (poziom rozszerzony) 10 maja:

9.00 - język polski (poziom rozszerzony) 14.00 - język kaszubski (poziom rozszerzony) 14.00 - język łemkowski (poziom rozszerzony) 11 maja:

14.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 12 maja:

14.00 - język francuski (poziom rozszerzony) 14.00 - język francuski (poziom dwujęzyczny) 13 maja:

9.00 - geografia (poziom rozszerzony) 14.00 - język francuski (poziom podstawowy) 14.00 - język hiszpański (poziom podstawowy) 14.00 - język niemiecki (poziom podstawowy) 14.00 - język włoski (poziom podstawowy) 14.00 - język rosyjski (poziom podstawowy) 14 maja:

9.00 - chemia (poziom rozszerzony) 14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony) ]14.00 - język niemiecki (poziom dwujęzyczny) 17 maja:

9.00 - historia (poziom rozszerzony) 14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony) 14.00 - język rosyjski (poziom dwujęzyczny) 18 maja:

9.00 - fizyka (poziom rozszerzony) 14.00 - język hiszpański (poziom rozszerzony) 14.00 - język hiszpański (poziom dwujęzyczny) 19 maja:

9.00 - informatyka (poziom rozszerzony) 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony) 14.00 - język włoski 20 maja:

Czy tematy maturalne wyciekły?