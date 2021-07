Matura w powiecie gorlickim poszła bardzo dobrze. Nasi absolwenci nie są gorsi od tych z dużych miast Lech Klimek

W powiecie gorlickim matury poszły bardzo dobrze, a średnia zdawalność wszystkich typów szkół działających na naszym terenie to 77 procent. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już wyniki matur. Jak się okazuje, absolwenci małopolskich liceów i techników należą do najlepszych w skali kraju. 78,1 procent przystępujących do matury w naszym województwie zdało ten egzamin, podczas gdy średnia krajowa to 74,5 procent zdanych matur.