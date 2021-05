Matura z matematyki 2021. Tegoroczna matura z matematyki była bardzo prosta

Jeśli chodzi o studia, krakowska maturzystka wybiera się na filmoznawstwo lub kulturoznawstwo. Bardzo by nie chciała studiować również zdalnie. - Wydaje mi się, że studia to jest taki nowy rozdział, poznaje się wielu nowych ludzi. Coś zupełnie innego niż liceum czy gimnazjum i bardzo chciałabym to przeżyć od strony rzeczywistej, a nie tylko od strony monitora komputera. Bardzo bym chciała poznać tych wszystkich ludzi i zdobyć doświadczenia na żywo, a nie tylko łączyć się na wykłady i rozłączać - mówi Ania Zając.

- Każdy trochę wydoroślał. W wyglądzie są zmiany, dużo dziewczyn włosy przefarbowało. Ale wszyscy zmienili się na plus. Myślę, że też wszyscy wypoczęliśmy i już też jesteśmy podekscytowani najbliższymi wakacjami życia, które nas czekają - Ania liczy, że na tych wakacjach pojedzie na spływ kajakowy , na jachty i do Paryża.

- Ale myślę, że wiele osób będzie pisało przez całe 170 minut lub troszeczkę krócej. Jeśli ktoś będzie chciał napisać jak najlepiej, to będzie siedział do końca trwania egzaminu, nad zadaniami otwartymi. A pod koniec arkusza są bardzo skomplikowane zadania, mogą zająć sporo czasu – ocenił po wyjściu z egzaminu krakowski maturzysta.

Szymon uważa, że w porównaniu do poprzednich lat na tegorocznej maturze z matematyki było stanowczo łatwiej. Jest do zdobycia trochę mniej punktów, przez co zwiększa się rola zadań zamkniętych.

- I pytania były naprawdę w miarę łatwe, szczególnie te zamknięte. Wymagania w porównaniu do podstawy programowej bardzo ograniczone. Nie było brył obrotowych – a to duże ułatwienie, bo te zadania zawsze były troszeczkę bardziej skomplikowane. Dużo było pytań z geometrii, dużo pytań z funkcji liniowej, kwadratowej, a to zagadnienia, które są raczej dobrze omawiane na lekcjach i myślę, że niewiele osób miało z nimi problemy – relacjonował nam Szymon Macnar.

Matura 2021. A oto harmonogram na kolejne dni matur w tym tygodniu:

Matura 6 maja (czwartek)