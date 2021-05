Matura z polskiego - jak się przygotować? Co będzie na maturze? POWTÓRKA, ARKUSZE Z UBIEGŁYCH LAT

Do matury z polskiego na poziomie podstawowym zostało już niewiele czasu. Dlatego poniżej przedstawiamy wskazówki na jak najbardziej efektywne wykorzystanie ostatniego tygodnia przed maturą. Sprawdźcie, co warto sobie powtórzyć i przypomnieć. Zobaczcie też arkusze z poprzednich lat - ich przerobienie z pewnością Wam pomoże! Trzymamy kciuki.

Matura z polskiego już za tydzień! Co będzie na maturze? Co warto powtórzyć? Już we wtorek za tydzień, 4 maja o godz. 9:00, maturzyści usiądą w szkolnych ławkach, aby zmierzyć się z maturą z polskiego na poziomie podstawowym. Dla niektórych matura podstawowa z polskiego to łatwizna, dla innych - jeden z najtrudniejszych egzaminów maturalnych. Co zrobić, żeby podejść do niej ze spokojem i trochę zmniejszyć stres? Co było na maturze z polskiego 2020? Powtórka i arkusz z zeszłego roku Poziom podstawowy matury z polskiego rozpoczął się od tekstu publicystycznego Tadeusza Pszczołowskiego "Przydatność sztuki przekonywania". Na jego podstawie należało wypełnić znajdujące się pod nimi zadania - zaznaczyć, które zdania są fałszywe, uargumentować stwierdzenia w zadaniu, uzupełnić zdanie i określić funkcje zdań w tekście. Podobne zadania pojawiły się także pod drugim tekstem zawartym w arkuszu - "Co znaczy myśleć?" Józefa Tischnera.

Ostatnim zadaniem w arkuszu było wypracowanie. Do wyboru były dwa tematy: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? - rozprawka na podstawie "Wesela" Wyspiańskiego;

interpretacja utworu Anny Kamieńskiej "Daremne".

Matura z polskiego: przecieki. Co będzie na maturze 2021? W internecie z prędkością światła pojawiają się strony, które rzekomo oferują dostęp do arkuszy maturalnych lub obiecują przecieki w zamian na przykład za podanie danych lub wysłanie smsa. Absolutnie nie wierzcie w tego typu oferty i nie dajcie się nabrać! W sieci panoszy się mnóstwo oszustów, którzy chcą dorwać się do naszych kont bankowych i posuną się do wszystkiego, aby tylko osiągnąć cel. Nie dajcie się wykorzystać.

Co roku na maturze pojawiają się w arkuszach całkiem inne teksty, na podstawie których należy wykonać zadania. Często są to teksty nieznane, do których nie da się przygotować, ponieważ zazwyczaj nie omawia się ich na lekcjach. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z formułą matury - mimo że teksty są inne, zadania zwykle mają bardzo podobną treść i formę.

Praktycznie zawsze pojawiają się zadania prawda/fałsz, gramatyczne (na przykład określenie funkcji zdania w tekście), uargumentowanie wypowiedzi, napisanie krótkiego streszczenia czy odpowiedź na pytanie na podstawie tekstu. Warto przerobić sobie kilka arkuszy z wcześniejszych lat, aby oswoić się z formą matury i przygotować się do tego, co nas czeka.

Matura 2021 - polski. Jak się przygotować? Najważniejsze informacje Matura z języka polskiego nie należy do najłatwiejszych. Aby dobrze ją zdać, trzeba wykazać się dobrą znajomością wielu tekstów kultury, zarówno tych z poziomu podstawowego, jak również rozszerzonego. Żeby poradzić sobie z nią należycie, najlepiej przed egzaminem przypomnieć sobie najważniejsze teksty ze wszystkich lat nauki i obecne w nich wątki i motywy. Pod względem tekstów, które możemy wybrać jako przykłady w wypracowaniu, poziom rozszerzony jest nieco bardziej liberalny - warto odwołać się do lektur z listy obowiązkowych tekstów, jednakże dobrze widziane jest także opisanie dzieł, które niekoniecznie omawiane były na lekcjach, ale które dobrze pasują do podanej w zadaniu tematyki. Zobaczcie arkusze matury z języka polskiego z poprzednich lat. Zerknijcie, jakie były zadania! Z pewnością pomoże Wam to oswoić się z formą egzaminu i rozeznać w zadaniach, które mogą się pojawić.

