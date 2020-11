ME 2021 i inne duże siatkarskie imprezy mają się odbyć w Krakowie

Lockdown w niższych ligach piłkarskich. Czy Wieczysta i Peszko mają się czego obawiać? Awanse i spadki w Małopolsce

Wprowadzenie jesiennego lockdownu ze względu na pandemię koronawirusa staje się coraz bardziej realne. Z uwagi na rosnącą falę zakażeń wszystkie rozgrywki w niższych ligach piłkarskich, czyli od III ligi w dół mogą zostać przerwane. Nieoficjalnie podaje się termin 2 listopada. Sprawdziliśmy, co o takiej sytuacji mówią regulaminy rozgrywek grupy 4 III ligi oraz od IV ligi do klasy C. Czy prowadząca w grupie II klasy okręgowej pod wodzą Sławomira Peszki Wieczysta Kraków i inni liderzy w Małopolsce mają się czego obawiać?