Menu na lato: co jeść, gdy doskwiera upał? Przepisy na orzeźwiające sałatki

Orzeźwiające warzywa i owoce

- Wszystkie te składniki skutecznie uzupełnią wodę w organizmie, pozytywnie wpływając na nasze samopoczucie i poziom energii. Komponując lekką sałatkę warto postawić na smakowe kontrasty – słonawa feta i słodycz pomarańczy na idealnie zbilansowanej, neutralnej mieszance sałat z marchewką, to prawdziwa uczta dla zmysłów. Z kolei pełen wartości odżywczych, orzeźwiający ananas będzie doskonale współgrał z mieszanką sałat California mix, wyrazistym serem pleśniowym, rozdrobnionymi orzechami włoskimi oraz batatem. Taką przekąskę możemy z powodzeniem zapakować do pudełka i zjeść z apetytem na łonie natury – mówi Katarzyna Głębocka.

Woda dla ochłody

W letnie dni w nawodnieniu organizmu niezastąpione okażą się płyny w rozmaitych odsłonach. Jeśli nie potrafimy przekonać się do smaku wody, dodajmy do niej świeże owoce: grejpfruta, pomarańczę czy ananasa oraz miętę/rozmaryn. Po około godzinie (w przypadku ananasa musimy poczekać ok. 2 h) orzeźwiający, obłędnie smaczny napój będzie gotowy.

- Nie zapominajmy także o świeżych sokach czy smoothies, które dostarczają cennych składników odżywczych. Jeśli nie mamy czasu by przygotować je samodzielnie w domu, z powodzeniem skorzystać możemy z bogatej oferty sklepowej

– podsumowuje Katarzyna Głębocka.