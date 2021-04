Męskie fryzury 2021. Najmodniejsze cięcia i stylizacje dla mężczyzn. Włosy z grzywką i krótkie boki? Zobacz, komu pasuje taka fryzura

Modne fryzury dla mężczyzn w 2021 roku. Te cięcia robią wrażenie!

Masz ochotę na zmianę fryzury? Zanim spontanicznie wybierzesz się do fryzjera (choć aktualnie jest to nieco utrudnione), sprawdź, jakie męskie fryzury są modne w 2021 roku! Wydawałoby się, że z krótkimi włosami nie da się poszaleć, ale nic bardziej mylnego. Mężczyźni też mają do wyboru sporo różnych fryzur i ich wariacji.

Najmodniejsze i najpopularniejsze fryzury, które przypadną do gustu każdemu panu to: