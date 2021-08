Miejsce Aktywności Mieszkańców to nowa energia w Chrzanowie. Niesamowite animatorki dbają nie tylko o kulturę i rozrywkę [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Miejsce Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie 1 września obchodzić będzie drugie urodziny. To przestrzeń do aktywności sąsiedzkiej i obywatelskiej wszystkich mieszkańców Chrzanowa. Każda osoba, stowarzyszenie czy fundacja może tam przyjść i stworzyć własną inicjatywę oraz otrzymać pomoc ze strony działających tam animatorów. A to ludzie z ogromną pasją i energią.