Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach już praktycznie gotowe. Czeka na lokatorów [ZDJĘCIA] 22.08.2021

Jako pierwsi mogliśmy zobaczyć mieszkania od środka. Wszystkie są wykończone w standardzie umożliwiającym prawie natychmiastowe wprowadzenie się. Do wykonania we własnym zakresie pozostaje tylko montaż mebli kuchennych. Gotowe są przyłącza, ale montaż zlewu, ewentualnie zmywarki, i całej zabudowy kuchennej leży już po stronie lokatorów. Wszystkie mieszkania są pomalowane białą farbą, mają zamontowane drzwi wewnętrzne , położone są panele i zamontowane oświetlenie. Wykończone są także łazienki. Wystarczy wstawić meble i można mieszkać.

Osiedle powstające na krakowskich Klinach przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej to osiem bloków mieszczących 481 mieszkań. Każdy z budynków posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, w której znajdują się zamknięte garaże i komórki lokatorskie. Krakowskie Mieszkanie Plus, realizowane przez spółkę PFR Nieruchomości, to oferta skierowana głównie do rodzin, dlatego wśród powstających mieszkań dominują dwu i trzypokojowe, które stanowią ponad 90 proc. wszystkich lokali.

- Bardzo cieszy mnie, że w niecałe dwa lata od podpisania umowy przedwstępnej z PFR Nieruchomości, udało się wybudować i oddać do użytkowania osiem budynków wielorodzonych z prawie 500 nowoczesnymi, komfortowymi lokalami mieszkalnymi. Mam nadzieję, że wszelkie kwestie formalne związane z zakresem umowy przedwstępnej opiewającej na stan deweloperski zostaną sfinalizowane z PFR jeszcze w tym miesiącu, co pozwoli w najbliższym czasie wprowadzić się lokatorom do swoich wymarzonych M. W każdym bądź razie my jesteśmy gotowi - mówi nam Julia Bogdanowicz, dyrektor zarządzający w spółce Westa Investments oraz prezes w Bartla Development. To właśnie ta druga spółka wybudowała Osiedle Harmonia na Klinach, w skład którego wchodzi osiem bloków Mieszkania Plus. Tyle samo bloków tworzy pozostałą część osiedla.