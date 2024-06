Mieszkaniec Oświęcimia padł ofiarą oszustów. Kliknął w link i stracił 21 tys. zł. Policja ostrzega przed podejrzanymi transakcjami

- Jeśli ktoś podczas transakcji internetowej sprzedaży lub kupna przekonuje nas, że by otrzymać lub uregulować płatność masz jedynie kliknąć w podesłany link to możesz mieć pewność, że korespondujesz z oszustem. Zamiast kliknąć w link i podać hasło, login, dane osobowe, dane do karty kredytowej, przerwij transakcję i skontaktuj się ze swoim bankiem. W innym przypadku już wkrótce stracisz oszczędności zgromadzone na koncie - ostrzega policja.