Poślizg na dwóch odcinkach S1. Budowa trasy od węzła Oświęcim do Bierunia i Mysłowic-Kosztowy nie może ruszyć. Zobacz zdjęcia

Przeciągają się procedury administracyjne dla dwóch odcinków S1

Na dwóch od węzła Oświęcim do Bierunia i Mysłowic-Kosztowy nie mogą ruszyć. Przeciągają się procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli tzw. ZRID, m.in. na etapie uzgodnień przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

- Pozostaje mieć nadzieję, że prace na tym fragmencie S1 w końcu ruszą, bo jest to ważna część trasy w stronę Śląska, m.in. dla kierowców z Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego - zauważa Paweł Kram z Grupy Moto Galicja w Oświęcimiu.

Jak dodaje, nowa droga w stronę Bielska, gdzie prace są już mocno zaawansowane nie rozwiązuje bowiem do końca problemów komunikacyjnych dla kierowców w tej części Małopolski.

Na trasie od Oświęcimia do Bielska prace są zaawansowane

Od rozpoczęcia budowy dwóch odcinków od węzła Oświęcim do Dankowic i dalej do Suchego Potoku w Bielsku o łącznej długości 27 km minęło już blisko 20 miesięcy. Podobnie jest z 9-kilometrową obwodnicą Oświęcimia dochodzącą do S1, będącej częścią całej inwestycji, której budowa ruszyła na początku listopada 2022.

Niedawno okazało się, że poślizg pojawił się także na trasie od węzła Oświęcim do Dankowic, a powodem były odkrycia archeologiczne na wysokości Jawiszowic.