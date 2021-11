Mieszkaniec Rytra usłyszał wyrok za… swoje krowy. Sąd uznał go za winnego i ukarał [ZDJĘCIA]

- Sąd uznaje Czesława Szyszkę za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu we wniosku o ukaranie, a stanowiącego wykroczenie z artykułu 91 k.w. i za to, na mocy powołanego przepisu ustawy wymierza obwinionemu karę nagany. Zasądza też od odmienionego na rzecz Skarbu Państwa kwoty 50 zł tytułem kosztów postępowania - czytamy w wyroku.

Czesław Szyszka był obwiniany o to, że „w dniu 7 września 2021 roku w godzinach rannych w miejscowości Rytro - Mikuty, w trakcie przeprowadzania zwierząt (krów) zanieczyścił drogę publiczną odchodami zwierząt powodując utrudnienia w ruchu drogowym”.

- Moim zdaniem chodzi o to, żeby zniszczyć wieś. Pszczoły przeszkadzają, kury przeszkadzają, pies i krowy też. Od czego jest wieś. Jeśli komuś to przeszkadza, niech przeprowadzi się do bloków - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Szyszka.