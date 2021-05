Mieszkanka Inwałdu straciła oszczędności życia, oskarżony członek szajki, która oszukała kobietę metodą "na wnuczka"

FLESZ - Zimna wiosna to droższe warzywa

Z ustaleń prokuratury w Lublińcu wynika, że do przestępstw z udziałem Rafała P. dochodziło w Gwoździanach (woj. śląskie), Chełmnie (woj. łódzkie), Inwałdzie (woj. małopolskie) i Dylewie (woj. warmińsko-mazurskie). Jak ustalono, w październiku ubiegłego roku, do starszego małżeństwa, zamieszkałego w Gwoździanach, zatelefonował mężczyzna i przedstawił się jako funkcjonariusz policji. Mężczyzna poinformował pokrzywdzonych, że ich zięć spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i pilnie potrzebuje pieniędzy na wyjaśnienie sprawy. Następnie, do miejsca zamieszkania pokrzywdzonych, przybył podający się za kuriera mężczyzna, któremu przekazali oni pieniądze w kwocie 70 tys. zł i 1 500 euro. Osobą odbierającą pieniądze był mieszkaniec Częstochowy Rafał P., zatrudniony w jednej z firm budowlanych.

W toku dalszego postępowania stwierdzono, że Rafał P. dopuścił się także innych przestępstw, działając metodą "na wnuczka". W październiku minionego roku, oskarżony wyłudził kwoty od 30 000 do 50 000 zł od pokrzywdzonych zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.