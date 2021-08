Mieszkanka Krygu straciła 9000 złotych. Uwierzyła w internetową miłość wiertacza z bałtyckiej platformy wydobywczej

- Oszust zadziałał tak samo, jak ci wykorzystujący metodę na żołnierza amerykańskiego - dodaje rzeczniczka.

Najpierw przekonał kobietę, że chce zerwać kontrakt na wiertni, by do niej przyjechać, ale musi ponieść koszty z tym związane. Wtedy 40-latka uruchomiła pierwszy przelew w euro. Gdy jak zapewniał, ta sprawa była już załatwiona, poprosił o pieniądze na przetransportowanie do Polski, do Krygu jego rzeczy osobistych. Kobieta znów uległa i zrobiła przelew. Ostatnia transza miała pokryć koszty podróży do Polski. Gdy oszust poprosił o kolejne pieniądze, kobieta zorientowała się, że nie ma do czynienia z kimś o czystych intencjach. Napisała, że nie ma już więcej gotówki. W tym momencie kontakt z tajemniczym adoratorem się urwał.

W sumie kobieta straciła 9441 złotych. Pewnie dotkliwsza była jednak utrata nadziei na nowe życie, u boku mężczyzny, który obiecywał, że kocha, że przyjedzie i będą żyli długo i szczęśliwie.