Olkusz. 30-latek przelał "amerykańskiej żołnierce" przebywającej w Syrii 85 tys. zł. To było oszustwo

We wtorek (27 lipca br.) policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przyjęli zawiadomienie o oszustwie, popełnionym na 30-letnim mieszkańcu powiatu. Okazało się, że na początku roku mężczyzna zawarł znajomość z kobietą na jednym z portali społecznościowych. Oszustka pisała, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest żołnierzem amerykańskiej piechoty morskiej, która obecnie przebywa w Syrii. Internetowa znajomość przebiegała bardzo dynamicznie. Najpierw były wiadomości przesyłane na jednym z komunikatorów, a później odbywały się rozmowy przez kamerkę na wideo czacie. To umocniło 30-latka w przekonaniu, że wszystkie opowiadane przez kobietę historie są prawdziwe.

Po kilku miesiącach znajomości kobieta zaczęła mówić o przesyłce do Polski pieniędzy jakie zarobiła podczas misji. Miało to być 500 tys. dolarów. Pisała o problemach związanych z paczką i jej konfiskacie na granicy. Poprosiła o pomoc finansową, na co 30-latek się zgodził - informuje Katarzyna Matras, rzecznik prasowy policji w Olkusz.