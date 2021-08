Mija 5 lat od śmierci kard. Franciszka Macharskiego. W Sanktuarium w Łagiewnikach i Ecce Homo odbędą się msze w intencji hierarchy

W 5. rocznicę śmierci kard. Franciszka Macharskiego, rano w katedrze na Wawelu odbyła się msza św. w intencji zmarłego, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

- Pasterska posługa kardynała Franciszka przypadła na niełatwe czasy dla Archidiecezji Krakowskiej i dla Kościoła w Polsce. Był to okres dramatycznych napięć społecznych i politycznych, które doprowadziły do zmian ustrojowych w Polsce, a następnie do zasadniczej transformacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w naszej ojczyźnie. Kardynał Macharski, dzięki swojej mądrości i roztropności pomógł Kościołowi i polskiemu społeczeństwu przemierzyć trudną drogę od totalitaryzmu do wolności i suwerenności - przypomniał podczas mszy kard. Stanisław Dziwisz.

W poniedziałek o godzinie 15:20 oraz 19:00 odbędą się też kolejne msze św. w intencji zmarłego przed laty hierarchy. Pierwsza w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a druga w albertyńskim sanktuarium Ecce Homo.