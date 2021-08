Milan Dimun odchodzi z Cracovii. Będzie grał na Słowacji

Jak piszą słowackie media - slovenski-futbalisti.sk - defensywny pomocnik Cracovii Milan Dimun opuści "Pasy" i przeniesie się do DAC Dunajska Streda, gdyż nie został uwzględniony w planach trenera Probierza na ten sezon. Wraz z kilkoma innymi zawodnikami, m.in. Ołeksijem Dytiatjewem, Danielem Pikiem, Filipem Piszczkiem, został zesłany do drużyny rezerwowej. Nie był na obozie przygotowawczym w Słowenii, nie grał w sparingach więc było wiadomo, że nie wróci do pierwszej drużyny.

Słowak będzie kontynuował karierę w ojczyźnie, w DAC Dunajska Streda. To będzie dopiero trzeci klub w piłkarskiej drodze życiowej 24-letniego zawodnika. Jest wychowankiem MFK Kosice, skąd przed sezonem 2016/2017 przeniósł się do Cracovii. W "Pasach" występował aż przez pięć sezonów. Rozegrał 106 ligowych meczów, zdobył cztery gole. W 2020 r. zdobył Puchar Polski i Superpuchar Polski.