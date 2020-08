Milik. Stary dworzec kolejowy zastąpi nowoczesny, przeszklony obiekt

Nowy dworzec w Miliku będzie miał około 100 mkw powierzchni. Jego wygląd został dostosowany do otoczenia. Będzie posiadał dwuspadowy dach, a budynek zostanie częściowo przeszkolony. Po obu stronach budynku zaplanowano wiaty, które będą odchodzić bezpośrednio od ścian. Nowy obiekt ma spełniać najwyższe standardy w zakresie obsługi podróżnych. Do ich dyspozycji będą też wiaty rowerowe oraz parkingi.

- Dworce w Dolinie Popradu to perełki, warto dbać o te, nieraz zabytkowe, budowle. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji uzyskają one nowy blask - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Do połowy 2022 roku mają także zostać przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów dworce w Barcicach, Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Starym Sączu. Oprócz tego ostatniego są one objęte ochroną konserwatorską.