Mistrzostwa Małopolski w pływaniu na długim basenie w Oświęcimiu. Końcówka sezonu na dobrym poziomie. WIDEO, ZDJĘCIA

Jakub Walter z Unii Oświęcim i Aleksandra Węgrzynowska ze Śląska Wrocław, wygrali oświęcimskie zawody w kategorii open.

Szczególnie zadowolony z wyniku był Michał Daszkiewicz, który w klasyfikacji generalnej ustąpił tylko klubowemu koledze Jakubowi Walterowi, studiującemu na co dzień w Stanach Zjednoczonych, na University of Uthah w Salt Lake City.

- Skoczyłem sezon pływacki w Stanach Zjednoczonych w lutym i potem nie było konkretnych zajęć, już tak intensywnych jak w trakcie sezonu. Tak to wygląda na mojej uczelni, choć każda ma swój system pracy. Wróciłem do Polski w maju i zacząłem trenować w Oświęcimiu pod okiem trenera Andrzeja Brani. Byliśmy zaskoczeni, że tak szybko wróciłem do dobrej dyspozycji – wyjawił Michał Daszkiewicz.