Modne fryzury na lato. Warkocze bokserskie - jak zrobić? Warkocze na krótkich włosach, syntentyczne i naturalne ZDJĘCIA, INSPIRACJE, CENY

Warkocze bokserskie na lato 2024

Warkocze bokserskie syntetyczne

Warkocze syntetyczne są alternatywą dla kobiet, których włosy są zbyt krótkie, by wykonać na nich stylizację. Syntetyczne warkocze są fryzurą wykonywaną z połączenia naturalnych oraz doczepianych, syntetycznych włosów. Taki rodzaj stylizacji wykonywany jest zazwyczaj przez profesjonalistów w salonie. Jej trwałość to ok. 2 do 3 miesięcy.