Morskie Oko. 18-latek wjechał na szlak quadem. Chciał zaimponować dziewczynie

Zdjęcie ilustracyjne Pixabay

Policja i straż Tatrzańskiego Parku Narodowego zatrzymały wczoraj (niedziela 6 września) 18-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego, który na quadzie wjechał na szlak do Morskiego Oka i jechał po nim z dużą prędkością. Zrobił to, by zaimponować siedzącej tuż za nim dziewczynie. Za swoją głupotę zapłaci 800 zł mandatu. Czy taki sposób na podryw był skuteczny, wie zapewne tylko wybranka nastolatka. Kierowca quada już dziś trafia jednak na nasza listę... najgłupszych rzeczy jaką ludzie zrobili w Tatrzańskim Parku Narodowym.