Motocyklista uciekał przed policją w Szaflarach. Złapali go na łące, gdy próbował ukryć motocykl

Podczas prowadzonych działań przez policyjną grupę “Speed” na drogach powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego ujawnione zostało wykroczenie drogowe motocyklisty, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym w miejscowości Szaflary koło Nowego Targu. Kierowca zamiast zatrzymać się do kontroli, na widok Policji zaczął uciekać.

- Policjanci wydali polecenie do zatrzymania się. Wtedy motocyklista zawrócił, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale motocyklista zignorował to. Uciekał ulicami Szaflar, z prędkością znacznie przekraczającą dopuszczalną prędkość na drodze. Mimo to policjanci zdołali odczytać jego numery rejestracyjne. Kierujący motocyklem stwarzał zagrożenie zmuszając innych kierujących do natychmiastowego hamowania oraz zjeżdżania z drogi na pobocze. Podczas swojej ucieczki, motocyklista nie zachowywał żadnych zasad prawa w ruchu drogowym. Gdy motocyklista wjechał na polną drogę policjanci kontynuowali pościg pieszo. Biegnąc przez pole po śladzie pozostawionym przez motocykl zauważyli motocyklistę usiłującego ukryć się. Po chwili młody mężczyzna z powiatu tatrzańskiego został zatrzymany. Policjanci odnaleźli też ukrytą tablicę rejestracyjną, która została zdjęta z motocykla - opisuje przebieg pościgu asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.