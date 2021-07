Muszyna. Ogrody zmysłów w Muszynie kuszą urokiem. Warto odwiedzić to miejsce szczególnie latem [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Muszyna to ten zakątek Sądecczyzny, który wygląda pięknie praktycznie cały rok. Zimą można podziwiać tam górski, śnieżny krajobraz, wiosną kwitną krokusy natomiast latem bujna roślinność i wyjątkowy urok tego miejsca przyciąga turystów niczym magnez. Szczególnym powodzeniem wśród odwiedzających uzdrowisko cieszą się ogrody zmysłów. Nic dziwnego, bo jest na co popatrzeć. Z aparatem fotograficznym odwiedził to miejsce zaprzyjaźniony z naszą redakcją fotograf Artur Królikowski. Uchwycił piękno natury o poranku, kiedy przyroda budzi się do życia. Dziś zapraszamy do ogrodów wirtualnie, ale warto zobaczyć to miejsce na własne oczy.