Muszyna. Uzdrowisko w barwach jesieni. Piękne widoki z Tatrami w tle [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Powoli kończy się złota polska jesień. Sądecczyzna wciąż mieni się kolorami, ale to już ostatni moment na podziwianie naszego regionu w jesiennej szacie. Warto wybrać się na wycieczkę do Muszyny, by podziwiać panoramę Beskidu Sądeckiego a przy dobrej widoczności także Tatr. Piękno znanego sądeckiego uzdrowiska uchwycił w kadrach Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją muszyński fotograf. Zanim wybierzecie się na krótszy lub dłuższy wypad do Muszyny zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z jednej z najpiękniejszych sądeckich miejscowości.