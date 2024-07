Muzeum Krakowa i Żywe Muzeum Obwarzanka łączą siły

- Obwarzanek jest emblematem Krakowa, jest częścią wszystkiego, co związane z krakowskością, a co tym samym jest w zakresie zainteresowań Muzeum Krakowa. Jesteśmy przekonani, że współczesne muzeum powinno być otwarte przede wszystkim na partnerów społecznych. Tzn. jeśli ktoś ma pomysł i chęć na to, by jakikolwiek obszar, który w Krakowie jest ważny, rozwijać i interpretować, to naszym obowiązkiem jest w takich działaniach uczestniczyć. Żywe Muzeum Obwarzanka jest prywatnym przedsięwzięciem, które ma pomysł na wspólne działania, staje się naszym partnerem społecznym, my udostępniamy naszą przestrzeń, dzielimy się doświadczeniem – wyjaśnia dyrektor Muzeum Krakowa.