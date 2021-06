Na 10-lecie istnienia MOCAK prezentuje swoje zbiory. Nowe wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

- Idea założenia muzeum sztuki współczesnych towarzyszyła mi od początku lat 80. To spełnienie moich marzeń i wizji tego miasta. Miasto kultury musi posiadać to co najstarsze i najnowsze. Dziesięć lat istnienia to już stabilizacja. W Europie jesteśmy postrzegani jako jedno z najlepszych muzeów - mówi dr Maria Anna Potocka, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.