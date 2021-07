Na małopolskich drogach kierowcy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość

Dominującą przyczyną powstawania wypadków na drogach jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych. To właśnie z tej przyczyny ginie najwięcej osób. Do tych tragicznych zdarzeń najczęściej dochodzi podczas wakacji. Statystyki pokazują, że miesiące letnie są najniebezpieczniejszymi w roku. Obecnie mamy połowę wakacji, od początku których doszło do 271 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 301 zostało rannych.