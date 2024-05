Na parkingu przy drodze do Morskiego Oka skończyły się wolne miejsca. TPN ma radę dla turystów

Wszystko wskazuje na to, że 2 maja turyści przebywający w Zakopanem i okolicznych miejscowościach wybrali jeden kierunek - Morskie Oko. W rejonie Palenicy Białczańskiej i Łysej Polany dostępnych jest ok. 1150 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wszystkie one zostały sprzedane.

Dojazd komunikacją zbiorową

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują, aby turyści wybierający się do Morskiego Oka nie wybierali dojazdu własnymi samochodami. W pobliżu wejścia na szlak prowadzący do Morskiego Oka nie znajdą już wolnych miejsc parkingowych.

Jedyna opcja to jazda busem. Tatrzański Park Narodowy oferuje możliwość zakupu on-line biletu na taki transport. Koszt przejazdu Zakopane - Palenica Białczańska, to 15 zł.

Bilety na kolejne dni zaczynają się kończyć

Turyści, którzy planują wybrać się nad Morskie Oko, powinni wcześniej wykupić miejsce na parkingu. W nadchodzących dniach nadal dostępnych jest kilkaset miejsc parkingowych.