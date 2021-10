Na rynku odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego Czysty Olkusz-wspólna sprawa

W środę, 20 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego nawiązującego do akcji Czysty Olkusz.

- Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak licznie wzięliście udział w konkursie Czysty Olkusz – wspólna sprawa. Jestem pod ogromnym wrażeniem waszych prac. Każde z was, wasi rodzice, dziadkowie, ale także ja jako burmistrz, wspólnie możemy codziennie drobnymi gestami sprawiać, że ulice naszego miasta będą zadbane. Dziękuję Wam za to i gratuluję wszystkim nagrodzonym w konkursie – mówił burmistrz Roman Piaśnik