Na Uniwersytecie Rolniczym opracowano innowacyjne kosmetyki

Zespół pracowników z Wydziału Technologii Żywności UR: dr hab. Karen Khachatryan prof. URK, dr hab. Gohar Khachatryan prof. URK, mgr inż. Nikola Nowak oraz mgr inż. Wiktoria Grzebieniarz opracował recepturę nowych, innowacyjnych kosmetyków (serum pod oczy oraz serum do dłoni) zawierających mikrokapsułki ozonowanego oleju z konopi w kwasie hialuronowym.

- Dodatkowo opracowano metodę otrzymywania folii biodegradowalnych do pakowania w/w produktów kosmetycznych. W wyniku ciągłej oraz owocnej współpracy z firmą Scandia Cosmetics opracowano również otoczkę kul do kąpieli (rozpuszczalna w wodzie), która dzięki składnikom służy jako maska do ciała, doskonale napina skórę, intensywnie ją odżywia i skutecznie regeneruje - informuje UR.